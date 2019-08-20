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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Два проекта из Башкирии выиграли гранты форума «Территория смыслов»

ОБЩЕСТВО
Фото: ММПС РБ

Два проекта из Башкирии выиграли гранты форума «Территория смыслов» Фото: ММПС РБ

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участницы форума «Территория смыслов» из Башкирии выиграли гранты Федерального агентства по делам молодежи смены «Эко-среда — Экология». Аделия Еникеева с проектом «Эко-тур «Чистая Башкирия» выиграла 140 тысяч рублей, а Анастасия Воробьева получила грант в размере 95 тысяч рублей с проектом «Все начинается с нас».

Экологическая смена форума «Территория смыслов» собрала более тысячи участников из разных городов. На одной площадке объединились студенты, молодые ученые, общественники, представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, предприниматели и сотрудники международных экологических организаций.

Участники собирались на тренд-сессиях, защищали индивидуальные и командные проекты, направленные на улучшение экологической системы страны.

Форум «Территория смыслов» проходил на берегу озера Сенеж в городе Солнечногорске Московской области.

Теги: гранты, форум, территория смыслов
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