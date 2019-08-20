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Мэр Уфы предложил запустить в городе программу по реконструкции школьных площадок

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Мэр Уфы предложил запустить в городе программу по реконструкции школьных площадок Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин предложил запустить в столице программу по строительству и обновлению в образовательных учреждениях современных спортивных игровых и многофункциональных площадок.

﻿«Такая необходимость уже назрела. Текущий ремонт зданий проводится, а прилегающая территория требует обновления. Это касается и школ, и детских садов, — отметил он. — Необходимо запустить программу, подобно республиканской программе «Башкирские дворики», программе по ремонту подъездов. Во дворах мы строим детские игровые площадки с травмобезопасным покрытием, а в школах этого нет».
Глава администрации города поручил своим подчиненным подготовить соответствующий документ.

Теги: образование
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