Фото: пресс-служба Главы РБ В Уфе 1 сентября в школы пойдут более 15 тысяч первоклассников Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 1 сентября в школы пойдут 122 тысячи учащихся — на четыре тысячи детей больше по сравнению с прошлым годом, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник городского Управления образования Елена Хаффазова.

Впервые пороги столичных школ переступят 15 тысяч первоклассников — в 2018 году было почти 14 тысяч первоклассников.

Детские сады столицы в новом учебном году будут посещать 65 тысяч детей.

В настоящее время в Уфе функционируют 128 школ, 224 детских сада и 47 учреждений дополнительного образования.

В этом году в образовательных организациях города проходит реновация детского питания. Услугу в школах и детских садах оказывает единый оператор — Центр детского и диетического питания. Питание будет организовано по единому меню. Для учета родительской платы оператор питания будет применять единую автоматизированную информационную систему.

Кроме этого, с 1 сентября все школы Уфы и Башкортостана переходят на пятидневную форму обучения.