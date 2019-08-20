Фото: Олег Яровиков Башкирия по пяти показателям общего образования находится на 8 месте в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Согласно исследованиям Института образования Высшей школы экономики, система образования Башкортостана находится на 28 месте по России. При этом дошкольное образование занимает 22 место, дополнительное образование — 17, среднее профессиональное образование — 10, общее образование находится на 8 месте. Исследования проводились по 5 показателям: кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение, инклюзия, доступность и информационно-методическое обеспечение. И.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин, выступая на республиканском педсовете, отметил, что анализ результатов исследования выявил «узкие» места системы образования — это недостаточный уровень инклюзии, недоступность всего спектра дополнительных образовательных услуг для большинства детей, устаревшая система работы с педагогическими кадрами.

По его мнению, инклюзия должна стать привычной формой для всех образовательных организаций.

«Система дополнительного образования должна усилить взаимодействие с общеобразовательными организациями, расширить перечень бесплатных услуг, включив в него популярные кружки и секции. Институту развития образования Башкирии необходимо изменить стратегию повышения квалификации педагогических кадров, использовать лучшие российские и мировые практики, применять проактивные формы подготовки, быть готовым к сотрудничеству с передовыми учебными центрами, такими, как бизнес-школа «Сколково», — сказал Айбулат Хажин.

По его словам, в новом учебном году результатом активной совместной работы станет вхождение системы образования республики в 15 лучших в стране.