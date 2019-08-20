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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за утечки без водоснабжения остаются дома и учреждения на 19 улицах

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня утром в Орджоникидзевском районе Уфы на пересечении Бирского тракта с Соединительным шоссе была обнаружена утечка на водопроводе диаметром 300 мм, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для устранения последствий происшествия отключён водопровод. Без водоснабжения временно остаются жилые дома, учреждения и организации по улицам Тимашевская, Ташкентская, Сумская, Таманская, Курильская, Березниковская, Казбекская, Балканская, Буздякская, Горловская, Прокопьевская, Нальчикская, Ковалевской, Кумертауская, Тернопольская, Анджинская, Шахтинская, Сызранская и Бирский тракт. Всего под отключение ХВС попадают 497 жилых домов частного сектора, одна школа, один детский сад, 18 организаций.

На время отключения воду раздают в Тимашево по адресам: Ташкентская, 99, Березниковская, 46а, Тимашевская, 99/1, Кумертауская-Сызранская.

Теги: коммунальная авария, утечка, водопровод
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