Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в два раза сократилась статистика смертности от алкогольных отравлений Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

343 жителя Башкирии погибли за первое полугодие из-за острых отравлений химической этиологии. Всего таких случаев за январь-июль 2019 года в республиканском Роспотребнадзоре зарегистрировали 1618.

19,3 на 100 тысяч населения — показатель региона в части алкогольных отравлений. Самый высокий уровень зафиксирован в Стерлитамаке, Стерлитамакском и Дюртюлинском районах, Дюртюлях, Татышлинском и Аургазинском районах, Октябрьском, Белебее, Туймазах, Кумертау, Баймаке, Сибае, Уфе, Уфимском, Стерлибашевском, Калтасинском и Туймазинском районах.

Чаще всего жители Башкирии травятся этиловым спиртом (88,2%), суррогатом алкоголя (3,7%), метанолом и метиловым спиртом (3,3%). За 2019 год после употребления спиртосодержащей продукции погибли 113 человек — это в два раза меньше, чем за первое полугодие 2018-го (212 случаев). Больше всего люди от алкоголя гибнут в Уфе (21), Стерлитамаке (8), Кумертау (5), Белорецке, Белебее, Салавате, Янауле (по 3), Баймаке, Бирске, Мелеузе, Нефтекамске (по 2), Ишимбае, Октябрьском, Сибае, Туймазах (по 1); Кармаскалинском (6), Уфимском, Нуримановском (по 4), Аургазинском, Калтасинском (по 3), Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Иглинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Шаранском (по 2), Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Ишимбайском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Кушнаренковском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Федоровском, Чишминском районах (по 1 случаю).

Также зарегистрированы случаи отравления алкоголем детей: пять случаев в Стерлитамаке (от 8 до 14 лет), по одному в Бирске (13 лет), Нефтекамске (13 лет), Мишкинском районе (13 лет).

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с 2019 года по инициативе Радия Хабирова в республике стартовала активная антиалкогольная кампания.