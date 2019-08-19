Фото: ИА «Башинформ» В лесах Башкирии усилят наземное патрулирование из-за опасности возникновения пожаров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с установлением сухой погоды и постепенным повышением класса пожарной опасности в лесах лесопожарные формирования Минлесхоза Башкирии переведены в режим «Повышенной готовности», сообщает пресс-служба ведомства.

«Будет усилено наземное патрулирование лесов и прилегающих территорий. В этот период особое внимание будет уделено соблюдению пожарной безопасности в лесах населением, а также контролю за проведением мероприятий по противопожарному обустройству на арендуемых лесных участках», — говорится в сообщении.

На территории лесного фонда с 13 апреля по 16 августа 2019 года зарегистрировано 146 лесных пожаров, из которых 57 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем, 36 — из-за перехода огня с сельхозпалов, два — от линейных объектов, 50 — от грозовых разрядов, 1 — из-за самовозгорания. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 1965 га.

В случае возникновения угрозы пожара необходимо позвонить по номеру телефона Региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00 и принять возможные меры по тушению очага лесного пожара.

Кроме того, разработано мобильное приложение «Берегите лес», его можно скачать в Google play, App Store, Windows Store, действует на всей территории РФ, и позволяет связаться с лесной охраной.