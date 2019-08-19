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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Хоккеисты «Салавата Юлаева» объявили о призе для болельщиков, пожертвовавших на хоспис

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот с видео

Хоккеисты «Салавата Юлаева» объявили о призе для болельщиков, пожертвовавших на хоспис Фото: скриншот с видео

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Обладателя кроссовок из лимитированной коллекции с автографами всех хоккеистов клуба «Салават Юлаев» выберут в случайном порядке среди тех, кто пожертвует на строительство хосписа в Башкирии.

Об этом в своем «Инстаграмме» объявил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Он также сообщил о том, что хоккеисты внесут личный вклад на возведение хосписа.

«Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе планируется строительство хосписа, я думаю, это благое дело, и все мы вместе можем этому немного помочь», — написал спортсмен.

Условия участия в розыгрыше простые: необходимо перевести сумму от 200 рублей на счет благотворительного фонда «Иман» (можно внести больше), оставить комментарий под фото «перевёл»/«перевела».

Имя победителя станет известно 30 августа — его определят случайным образом.

Напомним, призыв о сборе средств на строительство хосписа в Башкирии объявил врио Главы республики Радий Хабиров. На его просьбу о пожертвованиях откликнулись предприниматели, депутаты и чиновники. Кроме того, группа Brazzaville выступила в Уфе с благотворительным концертом в поддержку строительства хосписа.

Теги: хоккей, благотворительность
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