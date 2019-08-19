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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии опровергли слухи об обязательных взносах от медиков на хоспис

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии опровергли слухи об обязательных взносах от медиков на хоспис Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

И.о министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал сообщения СМИ и соцсетей об удержаниях с зарплаты медицинских работников на строительство хосписа.

Свою позицию руководитель ведомства опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вижу, что в СМИ и соцсетях появляются образцы заявлений об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и с сотрудников Минздрава. Во-первых, о самом факте заявления. Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника. Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие. Да, я предложил своим коллегам в Минздраве и медицинскому сообществу принять участие в таком нужном для всех нас проекте. Но ни в одном из своих выступлений я не говорил о том, что это директива.

«В сердце каждого человека живет доброта, бОльшая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов»? — отметил Максим Забелин.
И.о.министра подчеркнул, что не должно быть никаких списков — «сдал» или «не сдал», никаких выговоров и медалей.

«Вы можете принять это важное решение сами. Только веление Вашего сердца — не более и не менее. Берегите себя!», — написал он.

Напомним, призыв о сборе средств на строительство хосписа в Башкирии объявил врио Главы республики Радий Хабиров. На его просьбу о пожертвованиях откликнулись предприниматели, депутаты и чиновники. Кроме того, группа Brazzaville выступила в Уфе с благотворительным концертом в поддержку строительства хосписа.

Теги: Минздрав РБ
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