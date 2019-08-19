В Башкирии на владельцев домов в водоохранной зоне озера Аслыкуль подадут в суд

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на территории природного парка «Аслы-Куль» сотрудники Дирекции по особо охраняемым природным территориями и природоохранной прокуратуры обнаружили незаконные постройки в водоохранной зоне. Личность владельцев установлена, планируется предъявление судебных исков. Там же зафиксирован выпас скота, на нарушителей составлен административный протокол.

В другом природном парке — «Кандры-Куль» мобильная группа Дирекции по особо охраняемым природным территориям совместно с сотрудниками Рыбнадзора РБ задержала трех браконьеров. На нарушителей составлен административный протокол, изъяты удочки, сети и лодки. На озере нашли 700 м бесхозных сетей и 20 раколовок, раки выпущены обратно в озеро, а рыбу из сетей изъяли и утилизировали.

Орудия лова переданы в Туймазинский РОВД для возбуждения уголовного дела.

За нарушение правил рыболовства нарушителям грозит уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Материалы переданы на рассмотрение в отдел МВД России по Туймазинскому району.