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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назвали имя лучшего оператора машинного доения

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе на базе ГУСП совхоз «Алексеевский» состоялся 44-й республиканский конкурс операторов машинного доения. Соревновались лучшие операторы из 14 районов Башкирии.

В итоге наилучшие навыки работы в современных условиях и хорошие теоретические знания показала Наталья Лобанова из СПК «Бузюрово» Бакалинского района. Второй стала Альмира Гатауллина, представляющая ООО «Племзавод им. Ленина» Дюртюлинского района, третье место у Ильзиды Гариповой из ООО ИТС «Агро» Янаульского района.

Кроме того, обладательницей приза в номинации «Самый молодой участник» стала Людмила Рамазанова, работающая в ООО ФХ «Артакульское» Караидельского района.

В пресс-службе республиканского Минсельхоза сообщили, что 23-26 августа, также на базе ГУСП совхоз «Алексеевский», состоится 27-й Всероссийский конкурс операторов машинного доения, куда съедутся лучшие представители профессии более чем из 70 регионов страны.

Теги: сельское хозяйство
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