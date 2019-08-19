Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99

EUR 73.22

19 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 20 августа, на территории Башкирии прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ночью составит +14,+19 градусов, днем +23,+28, по югу до +32 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов продолжает борьбу за титул чемпиона мира
Очередной этап личного чемпионата мира по спидвею - Гран-при Скандинавии, состоявшийся в шведской Меллиле, не принес ожидаемых результатов Эмилю Сайфутд
В начале недели в Башкирии сохранится жаркая погода
В начале недели в Башкирии сохранится жаркая погода. По данным Башгидромета, 19 августа прогнозируется переменная облачность. Без осадков, в северо-запа
Работодатели могут начать проверять сотрудников на употребление алкоголя
Сотрудников предприятий и учреждений работодатели могут начать проверять на употребление алкоголя. Об этом сегодня сообщают «Известия». С предложением в
В Башкирии 35-летний мужчина утонул в реке Белой
17 августа двое мужчин отдыхали на реке Белой около села Удельно-Дуваней Благовещенского района. Один из них, 35 лет, утонул во время купания. Его тело
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть