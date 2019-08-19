Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер в Башкирии
Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Во вторник, 20 августа, на территории Башкирии прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра.
По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха ночью составит +14,+19 градусов, днем +23,+28, по югу до +32 градусов.