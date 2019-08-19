Фото: Ксения Калинина В Уфе экс-начальник дорожной инспекции обвиняется в использовании поддельного диплома Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ленинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора Управления ГИБДД МВД по РБ. Экс-полицейский обвиняется в совершении преступления по статье «использование заведомо подложного документа».

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, обвиняемый приобрел заведомо поддельный диплом о якобы окончании им Башкирского государственного аграрного университета по специальности «механизация сельского хозяйства». Затем, с 1997 по 1998 годы, для продвижения по службе и присвоения специального звания «лейтенант милиции» он предоставил документ в отдел кадров ГАИ УВД Уфы.

«В действительности обвиняемый указанный университет не оканчивал, а был отчислен за имеющуюся академическую задолженность», — пояснили в ведомстве.

Позже обвиняемому было присвоено звание лейтенанта и другие специальные звания. Также он назначался на различные должности, замещение которых требовало наличие высшего профессионального образования. Кроме того, на основании уже якобы имеющегося высшего образования он получил дополнительное высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция». Позже полицейский вышел на пенсию по выслуге лет.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ.

Экс-начальник отдела дорожной инспекции не признал свою вину. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.