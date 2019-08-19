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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия обеспечит пациентов-сердечников бесплатными лекарствами

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия обеспечит пациентов-сердечников бесплатными лекарствами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии пациенты с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать лекарства за счет средств бюджета республики, информирует региональный Минздрав.

По решению врио Главы республики внесены изменения в порядок организации предоставления мер социальной поддержки за счет средств бюджета отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медназначения по рецептам врачей при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

В перечень категорий заболеваний вошли ишемическая болезнь сердца и инфаркт мозга. Ранее лекарственные препараты предоставлялись лишь гражданам с ишемической болезнью сердца и сроком на 6 месяцев.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», на эти цели потребуется 185 млн рублей.

В настоящее время в Башкортостане проживают более 10,5 тысячи больных с подобными диагнозами. Стоимость лечения таких пациентов составляет от 4 700 до 33 000 рублей в год.

Увеличение срока бюджетной поддержки позволит ряду категории граждан сэкономить финансовые средства на лечение, а государству — снизить статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, говорят специалисты. Реализация постановления запланирована с 1 января 2020 года.

Теги: здравоохранение, лекарственное обеспечение
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