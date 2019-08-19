Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Житель Башкирии вывел из горящего дома супружескую пару Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии ночью 15 августа на улице Красноармейской загорелся один из домов. В помещении, не догадываясь о пожаре, спали супруги. В этот момент мимо проезжал Ринат Валиуллин, который заметил огонь.

«Ринат, не медля ни минуты, бросился на помощь, он понимал — на дворе ночь, люди попросту спят. Веранда и крыша дома были охвачены огнем, который уже заблокировал доступ к возможному выходу. Надо было действовать решительно. Ринат обошел дом с торца, разбил окно и залез в комнату. Разбудив спавших хозяев — 29-летних мужа и жену — он помог им эвакуироваться», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Благодаря оперативным и слаженным действиям случайного очевидца удалось предотвратить гибель людей.

«Ринат уже не первый раз приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Три года назад он спас из горящего дома своего 54-летнего односельчанина, — отметили в ведомстве. — Главное управление МЧС России по РБ ходатайствует о награждении Рината Валиуллина ведомственной наградой».