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В одном из районов Башкирии ввели свой материнский капитал для многодетных семей

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В одном из районов Башкирии ввели свой материнский капитал для многодетных семей Фото: скриншот видео

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Чекмагушевском районе сельхозпредприятие «Базы» ввело для сотрудников свой материнский капитал, сообщает телеканал БСТ.

Семьям сотрудников, где рождаются третий и последующие дети, СП выдает сертификаты на 500 тысяч рублей. Такими мерами аграрии стараются улучшить демографическую ситуацию и сохранить молодежь на селе.

Программа действовала и раньше, но на некоторое время выплаты прекратились. В этом году поощрение для многодетных родителей решили вернуть. Пока бюджет на полмиллиона рублей пополнился в четырех семьях, хотя заявок было больше.

Распорядиться средствами семьи могут по своему усмотрению. Но нельзя тратить больше 100 тысяч в год.

﻿«Демографическая ситуация ухудшается потому, что семьи, которые родили детей, в деревне не остаются. Мы надеемся, что наша программа поможет жить в деревне, чтобы здесь молодежь оставалась», — говорит главный бухгалтер СП «Базы» Айгуль Гарифуллина.
Отмечается, что свободные вакансии в хозяйстве ещё есть. Ждут и сельчан, и городских специалистов. Для новых сотрудников уже есть жилье.

Теги: материнский капитал, многодетные семьи
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