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В Башкирии найдены вандалы, разгромившие фонтан в строящемся парке

ОБЩЕСТВО
Фото: Руслан Гизатуллин, Vk

В Башкирии найдены вандалы, разгромившие фонтан в строящемся парке Фото: Руслан Гизатуллин, Vk

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане найдены вандалы, разгромившие фонтан в строящемся центральном парке села Кушнаренково. Об этом 19 августа на своей странице в Фейсбуке сообщил глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

Ими оказались двое 15-летних, двое 14-летних и один 19-летний молодые люди. Один из них является приезжим из Уфы.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» за нарушение комендантского часа. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Я благодарю неравнодушных односельчан, которые оказали содействие в поисках нарушителей, а также помешали им сломать новое игровое оборудование, установленное в парке для наших детей, спугнув их среди ночи. Ну и, конечно же, выражаю большую благодарность нашей полиции — отделу МВД по Кушнаренковскому району за оперативное реагирование и качественную работу», — написал Руслан Гизатуллин.

Как информировало агентство «Башинформ», на днях вандалы откололи плитку от бортов фонтана и разбили ее. Кроме того, этой же плиткой они выложили на земле непристойные вещи.

Теги: ЧП, вандализм, благоустройство
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