В Башкирии на территории геопарка школьники нашли кость мамонта

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Три школьника из села Еланыш Салаватского района Башкирии Егор Федоров, Роман Гладких и Ян Бурылов почувствовали себя настоящими археологами. На территории геопарка «Янган-Тау» мальчики нашли берцовую кость мамонта (Mammuthus primigenius). Фрагмент древнего животного они обнаружили на реке Ай у околицы села.

Егор, Рома и Ян передали кость в палеонтологическую коллекцию геопарка, которая уже включает в себя останки представителей мегафауны.

В июле жительница села Лагерево Салаватского района Башкирии, бывший учитель биологии Гульфия Миндибаева, нашла бивень мамонта и фрагмент рога большерогого оленя (Megaloceros giganteus) на окраине села у реки Ай.