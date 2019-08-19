Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99

EUR 73.22

19 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на территории геопарка школьники нашли кость мамонта

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Три школьника из села Еланыш Салаватского района Башкирии Егор Федоров, Роман Гладких и Ян Бурылов почувствовали себя настоящими археологами. На территории геопарка «Янган-Тау» мальчики нашли берцовую кость мамонта (Mammuthus primigenius). Фрагмент древнего животного они обнаружили на реке Ай у околицы села.

Егор, Рома и Ян передали кость в палеонтологическую коллекцию геопарка, которая уже включает в себя останки представителей мегафауны.

В июле жительница села Лагерево Салаватского района Башкирии, бывший учитель биологии Гульфия Миндибаева, нашла бивень мамонта и фрагмент рога большерогого оленя (Megaloceros giganteus) на окраине села у реки Ай.

Теги: археология, геопарк
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов продолжает борьбу за титул чемпиона мира
Очередной этап личного чемпионата мира по спидвею - Гран-при Скандинавии, состоявшийся в шведской Меллиле, не принес ожидаемых результатов Эмилю Сайфутд
В начале недели в Башкирии сохранится жаркая погода
В начале недели в Башкирии сохранится жаркая погода. По данным Башгидромета, 19 августа прогнозируется переменная облачность. Без осадков, в северо-запа
Работодатели могут начать проверять сотрудников на употребление алкоголя
Сотрудников предприятий и учреждений работодатели могут начать проверять на употребление алкоголя. Об этом сегодня сообщают «Известия». С предложением в
В Башкирии 35-летний мужчина утонул в реке Белой
17 августа двое мужчин отдыхали на реке Белой около села Удельно-Дуваней Благовещенского района. Один из них, 35 лет, утонул во время купания. Его тело
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть