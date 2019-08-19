Фото: ИА «Башинформ» В России школьникам рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных телефонов в общеобразовательных организациях, пишет ТАСС.

Ведомства рекомендуют ограничить использование мобильников на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим «без звука».

Запрет — не строгий, решение остается за школой. Ограничение не коснется детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей.

Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта: длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания школьников.