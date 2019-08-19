Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров о дорогах Башкирии: «Где-то воруют наши деньги» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 19 августа врио главы региона Радий Хабиров раскритиковал подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей по вопросу благоустройства дорог.

Руководитель региона заявил, что во время рабочей поездки в Благовещенск он заметил на трассе в районе Дёмского КПМ посреди разделительной полосы проросшую траву.

«Там уже начали сено выращивать? Неделями не косится трава. Хорошо, что я туда выехал, а если бы я не ездил, вы бы что там делали? Табуны начали потом пасти?», — сказал Радий Хабиров.

Он также подчеркнул, обращаясь к мэру столицы республики, что дорога Уфа — Аэропорт должна быть в идеальном состоянии.

«Идеальное состояние — это значит косите траву хоть каждый день, мусор убирайте постоянно. Это наша визитная карточка — это въезд в город», — подчеркнул врио главы республики.

Председателю республиканского Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову он напомнил, что все дороги, которые находятся на содержании Башкирии, должны чиститься.

«Я сейчас начну людям говорить, сколько у нас денег уходит на содержание дорог, они справедливо скажут: «Это что такое?». Три миллиарда на три года уходит на М-5. За такие деньги можно и капремонт делать, — подчеркнул Радий Хабиров. — Около барьеров, разделяющих дороги, какая-то галька, гравий. Это говорит о том, что вы не убираетесь, это значит, что воруют наши деньги. Вы меня услышали?»

Руководитель Башкирии распорядился усилить деятельность Контрольного управления.

«Каждую неделю чтобы выезжали. Надо увеличить количество сотрудников Контрольного управления, выдать им машину, чтобы ездили по всем районам, везде засовывали свой нос и смотрели, что происходит. Я такого никогда не видел, чтобы бурьян рос прямо вдоль барьера на дороге!», — сказал Радий Хабиров.