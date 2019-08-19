Башкирия в федеральных СМИ: Сколько документов должен вести учитель, кто помог «Уфе»

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Закон, снижающий административную нагрузку на учителей, должен быть принят в ближайшее время. Об этом в Уфе заявила замминистра просвещения России.

Меньше отчетов. Как передает INTERFAX.RU, на республиканском августовском совещании педагогов в Уфе замминистра просвещения РФ Ирина Потехина заявила, «что учитель должен вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник». Проект федерального закона, который должен законодательно закрепить нагрузку педагога только по этим четырем пунктам, уже готов и должен быть принят в ближайшее время, рассчитывают в ведомстве. Избыточной административной нагрузкой в Минпросвещения считают ситуации, «когда в школу спускаются предложения от самых разных инстанций провести то, провести это и еще сдать отчет», рассказали в агентстве.

Уфа востребованная. Больше всего россияне мечтают о покупке жилья в Москве и Санкт-Петербурге, выяснили эксперты «Авито», опросив жителей 23 российских городов, сообщает «Лента.ру». Отмечается, что жилье в Москве и Санкт-Петербурге интересует россиян в полтора раза чаще, чем в Казани, занявшей третье место по популярности. В пятерку наиболее востребованных у покупателей жилья городов вошли также Краснодар и Уфа. А самым непопулярным городом оказался Тольятти.

По-тихому. Также, по данным «Российской газеты», Уфа замыкает первую сотню городов России по уровню тишины. Самыми тихими и комфортными для проживания оказались городки северо-запада и юга России. «Тихий» рейтинг возглавил город Гурьевск Калининградской области. При этом наиболее шумно в Сибири. Самый низкий показатель — у Киселевска Кемеровской области.

Плоды недеятельности. Почему наши фрукты-ягоды такие дорогие и много ли в стране энтузиастов, готовых вкладывать силы и средства в такой полезный, но капризный объект – фрукты и ягоды, выясняли «Аргументы и Факты». В частности, в газете рассказали, что «в Башкирии в былые времена плодово-ягодная тема процветала. Сейчас же из 12 плодосовхозов осталась половина – одни стали частными, остальные – разорились». По словам сотрудника селекционного центра при Башкирском НИИ в Кушнаренково Хариса Фазлиахметова, «в упадок всё пришло из-за того, что государству стало невыгодно выращивать своё. Программа импортозамещения до нас не дошла». Садоводы уверены: заниматься садоводством – дело малорентабельное, поскольку трудозатраты высоки, а магазины предпочитают импортное. Надежды на возрождение этой отрасли в издании связывают с тем, что «Госдума приняла закон о снижении с 20% до 10% НДС на отечественные ягоды и фрукты. По мнению депутатов, это позволит отечественным производителям увеличить объёмы оборотных средств и направить их на закладку новых садов. На ценах это тоже отразится – в сторону понижения», говорится в «АиФ».

«Лишняя» кровь. В «Новых Известиях» предупредили об опасностях популярной процедуры кровопускания – хиджамы. «Ее многие делают с целью профилактики ряда заболеваний либо их излечения», — говорится в газете и отмечается, что «данный метод востребован в большей степени на Востоке, но и в России и на Западе есть его приверженцы». Однако «никаких доказательств ее эффективности не существует». «Нет ни одного авторитетного исследования, которое хоть как-нибудь подтверждало бы пользу хиджама в области профилактики и лечения различных заболеваний», – заявил врач Роман Филатов. При этом «главным побочным эффектом от флеботомии является снижение артериального давления, гиповолемия – снижение количества циркулирующей крови, что может закончиться летальным исходом». «Например, известен случай, когда житель Башкортостана в 2015 году после прохождения хиджама скончался из-за сильной кровопотери», — рассказали в издании и посоветовали желающим избавиться от «лишней» крови стать донорами.

Из какого сора растут стихи? «Эхо Москвы» передает, что Росгвардия пригласила девушку из Башкирии, написавшую стихотворение о жестокости силовиков, посетить отряд ОМОН. Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в течение нескольких последних недель «интернет засоряют рекламой несанкционированных мероприятий и используют для этих целей детей и подростков». «Ранее в соцсетях появилось стихотворение 16-летней жительницы Башкирии, написанное от лица ребенка, чей отец работает в ОМОН», — пояснили на «Эхе».

В «Коммерсанте» также говорится, что «произведение написано от лица ребенка, чей отец работает в ОМОНе, и у него «руки в крови». «Это не первый случай, когда провокаторы пользуются самыми грязными технологиями, способами и методами, чтобы повлиять на граждан. Что касается 16-летней Арины Исхаковой из Башкирии, если она действительно существует и является автором этих стихов, то мы официально приглашаем ее посетить отряд спецназа ОМОН и лично убедиться, что наши сотрудники — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок, порой ценой своей жизни», — цитирует издание представителя Росгвардии.

Судья подал в отставку. Тем временем «Новая газета» узнала, что в Башкирии «судья Стерлитамакского городского суда Эдуард Шайхлисламов, которого уличили в копировании приговора с обвинительного заключения, подал в отставку». Как рассказали в газете, «в 2017 году Шайхлисламов приговорил четырех жителей Салавата и Ишимбая к лишению свободы от 12 до 16 лет в колонии строгого режима за приготовление и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору. В июле президиум Верховного суда республики отменил приговор, сделав вывод, что Шайхлисламов фактически скопировал текст приговора с обвинительного заключения». При этом, по словам задержанных, «сотрудники ФСКН подбросили им наркотики и избили, чтобы получить признательные показания. Судья Эдуард Шайхлисламов эту жалобу проигнорировал». Позже СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении оперативников. Уточняется, что Шайхлисламов покинет должность судьи со 2 сентября.

Кто гнал «Уфу» вперед? Футболисты «Уфы» добились заслуженной победы над «Ростовом», а выиграть команде помогли болельщики, заявил РИА Новости гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов. «Болельщики гнали команду вперед, спасибо им за поддержку. Эта победа одержана благодаря им», — сказал Газизов.

При этом, по данным «Газеты.Ru», лучшим игроком матча «Уфа» — «Ростов» 18 августа признан нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Игбун стал автором дубля, рассказали в издании.