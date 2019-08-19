Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров отчитал глав районов Башкирии за плохую работу с предпринимателями Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 августа на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы региона Радий Хабиров выразил недовольство работой глав муниципалитетов с предпринимателями.

Он отметил, что с начала августа во всех городах и районах должны были состояться 189 предпринимательских часов. Из них половина была отменена. В качестве основных причин в отчетах указаны отсутствие заявок от предпринимателей и выезд глав в Уфу. Предпринимательские часы не проводились в августе в Агидели, в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Миякинском, Чишминском, Янаульском районах.

﻿«Ваша безответственная работа находит отражение в предпринимательском сообществе. Туймазинский район — предприниматели пишут: 27 июня пригласили, главы не было, принял зам, решение не приняли. Краснокамский район — предприниматель подал документы на субсидию как стартап, ответа нет, инвестчас не проводился. Иглинский район — предприниматели жалуются якобы на незаконные проверки, им никто не объясняет, для чего это, инвестчас не проводится. Стерлитамакский район — есть идея и ресурсы для открытия бизнеса, на инвестчасы не обращаются в связи с тем, что они не проводятся», — отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики поручил взять под жёсткий контроль проведение по четвергам предпринимательских часов в муниципалитетах. Он подчеркнул, что главы районов сами должны находить предприимчивых жителей, которые заинтересованы в развитии бизнеса.

﻿«Это наш один из важнейших источников развития республики. Только предприимчивые люди при условии поддержки вами могут развивать ваши муниципалитеты. Я не верю, что в районах нет инициативы и нет необходимости поддержки. Если вновь отменой инвестчаса будет указано отсутствие заявок от предпринимателей, буду считать, что вы недорабатываете и не понимаете сути и важности этой работы. Прошу не шутить с этим вопросом», — сказал врио Главы РБ.

Кроме этого, Радий Хабиров сообщил, что кадровая комиссия отсекла более половины представленных кандидатур на должности заместителей глав муниципалитетов по предпринимательству.

﻿«Лично будем отбирать эти кандидатуры. Это должны быть не удобные вам люди, не ваши родственники или знакомые. Этот человек должен быть понятен предпринимательскому сообществу и должен понимать свои задачи. Мы сейчас создаем инфраструктуру поддержки, а вы даже этот вопрос хромая создаете». — добавил врио Главы региона.

Также Радий Хабиров заметил, что многие главы районов во время оперативного совещания сидят в мобильных телефонах.

﻿«Я прошу выводить на большой экран всех тех, кто ковыряется в телефоне. Вы что, не можете урезонить себя в течение одного часа? Аппарат, дайте команду выводить на передний план. Пускай жители муниципалитета знают, чем их глава занимается на оперативках».