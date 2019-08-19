Радий Хабиров отчитал глав районов Башкирии за плохую работу с предпринимателями
Радий Хабиров отчитал глав районов Башкирии за плохую работу с предпринимателями Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
19 августа на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы региона Радий Хабиров выразил недовольство работой глав муниципалитетов с предпринимателями.
Он отметил, что с начала августа во всех городах и районах должны были состояться 189 предпринимательских часов. Из них половина была отменена. В качестве основных причин в отчетах указаны отсутствие заявок от предпринимателей и выезд глав в Уфу. Предпринимательские часы не проводились в августе в Агидели, в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Миякинском, Чишминском, Янаульском районах.
«Ваша безответственная работа находит отражение в предпринимательском сообществе. Туймазинский район — предприниматели пишут: 27 июня пригласили, главы не было, принял зам, решение не приняли. Краснокамский район — предприниматель подал документы на субсидию как стартап, ответа нет, инвестчас не проводился. Иглинский район — предприниматели жалуются якобы на незаконные проверки, им никто не объясняет, для чего это, инвестчас не проводится. Стерлитамакский район — есть идея и ресурсы для открытия бизнеса, на инвестчасы не обращаются в связи с тем, что они не проводятся», — отметил Радий Хабиров.Руководитель республики поручил взять под жёсткий контроль проведение по четвергам предпринимательских часов в муниципалитетах. Он подчеркнул, что главы районов сами должны находить предприимчивых жителей, которые заинтересованы в развитии бизнеса.
«Это наш один из важнейших источников развития республики. Только предприимчивые люди при условии поддержки вами могут развивать ваши муниципалитеты. Я не верю, что в районах нет инициативы и нет необходимости поддержки. Если вновь отменой инвестчаса будет указано отсутствие заявок от предпринимателей, буду считать, что вы недорабатываете и не понимаете сути и важности этой работы. Прошу не шутить с этим вопросом», — сказал врио Главы РБ.Кроме этого, Радий Хабиров сообщил, что кадровая комиссия отсекла более половины представленных кандидатур на должности заместителей глав муниципалитетов по предпринимательству.
«Лично будем отбирать эти кандидатуры. Это должны быть не удобные вам люди, не ваши родственники или знакомые. Этот человек должен быть понятен предпринимательскому сообществу и должен понимать свои задачи. Мы сейчас создаем инфраструктуру поддержки, а вы даже этот вопрос хромая создаете». — добавил врио Главы региона.Также Радий Хабиров заметил, что многие главы районов во время оперативного совещания сидят в мобильных телефонах.
«Я прошу выводить на большой экран всех тех, кто ковыряется в телефоне. Вы что, не можете урезонить себя в течение одного часа? Аппарат, дайте команду выводить на передний план. Пускай жители муниципалитета знают, чем их глава занимается на оперативках».