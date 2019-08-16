В Уфе в дни проведения фестиваля «Молочная страна» ограничат движение транспорта

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в дни проведения фестиваля «Молочная страна» ограничат движение автотранспорта.

Парковку у Конгресс-холла «Торатау» и участок улицы Заки Валиди от улицы Гафури до Аксакова закроют с 10 утра 22 августа до 20 часов 25 августа, об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции в региональном Минсельхозе.

Это связано с доставкой и установкой оборудования, которое будет работать на празднике.

Ежегодный фестиваль «Молочная страна-2019» состоится в Уфе 24 августа. Девиз фестиваля: «Пей молоко — будь в позитиве!»

В прошлом году фестиваль посетили более 50 тысяч человек. Предусмотрена и деловая программа, в рамках фестиваля, как и год назад, пройдет «Деловой завтрак».

В этом году впервые «Молочную страну» посетят участники VIII автопробега «Дорогу молоку!», который пройдет по территориям Кировской области, Республик Удмуртия и Башкортостан. В его составе — крупнейшие инвесторы, которым продемонстрируют возможности работы на территории республики. Планируется, что они посетят Стерлитамакский и Белебеевский молочный комбинаты, а также мегафермы.