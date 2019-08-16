Фото: ИА «Башинформ» Эксперты рассказали о недостатках детского загородного отдыха детей в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата Республики Башкортостан озвучила итоги мониторинга загородных детских лагерей. Мероприятие прошло в агентстве «Башинформ». Члены общественной палаты в июле текущего года посетили 24 загородных лагеря из 109. Председатель профильной комиссии Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова сказала, что на этих выездах дети не жаловались на плохое питание, в целом нормы безопасности в лагерях были соблюдены, а образовательно-воспитательные программы были разработаны и утверждены. Чаще всего детьми занимались творчеством, спортом, военно-патриотическим воспитанием, реже всего — робототехникой и экономической грамотностью.

При этом проверкой были выявлены системные проблемы детского отдыха. Деятельность загородных лагерей не имеет чётких нормативных, методологических оснований. Несмотря на финансирование летнего отдыха из муниципальных бюджетов в размере не менее 1 миллиона рублей, этого не хватает на развитие инфраструктуры, на решение кадровых проблем лагерей. Очевидна необходимость в разработке республиканской стратегии развития системы детского оздоровительного отдыха.

Спикер считает, что программы летнего отдыха не соответствуют интересам их заказчиков, родителей и государства. «Необходимо инициировать программу по поддержке и развитию инфраструктуры детских загородных лагерей, инициировать законопроект по введению понижающих тарифов на электроэнергию, газ и воду на период действия лагерей, а также разработать единые стандарты и требования к педагогическим работникам загородных лагерей с жестким регламентированием нормы детей на 1 вожатого, нормы времени работы», — отметила Лида Исаргакова.

Серьезные замечания в адрес детских лагерей республики прозвучали от Миланы Скоробогатовой, Уполномоченного по правам ребенка в республике. Она сообщила, о битых стеклах, торчащей арматуре и открытых канавах, которые комиссия видела в некоторых лагерях. Встречались лагеря, в которых не соблюдаются санитарные нормы, и это при том, что все необходимые акты, бумаги об открытии лагеря уже подписаны. Руководство детских учреждений умалчивает истории о нарушении прав и свобод детей на их территории. По мнению Миланы Скоробогатовой, дело не в недостаточном финансировании, а в непонимании ответственности за безопасность детей и в профессиональном выгорании. Она напомнила, что этот летний сезон начался с трагедии в детском лагере «Чайка» в Бирске, где на 15-летнего мальчика упал металлический флагшток, установленный на территории лагеря, что привело к смертельному исходу: «Мы долго выясняли, кто же все-таки ответственен за установку этого флагштока. Пока не будет ответственного, трагедий не избежать».

Сейчас в детских летних загородных лагерях Башкирии отдыхают примерно 50 тысяч детей, это 15% от общего количества в 400 000 детей. В 2019 году на детский отдых в республике выделено 1,8 млрд рублей. Деньги идут на организацию отдыха и оздоровление детей в загородных лагерях, санаторно-оздоровительных организациях, в центрах с дневным пребыванием — субсидии направляются в муниципалитеты на приобретение путевок детям. В этой сумме — и финансирование малозатратных форм отдыха и оздоровления: палаточные, профильные лагеря, многодневные походы, а также финансирование детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цены на ведомственные и муниципальные лагеря варьируются от 18 до 35 тысяч рублей по Башкирии. Самым дорогим стал один из ведомственных лагерей – пребывание в нем стоит 42 тысячи за одну смену.

Заместитель главного редактора агентства «Башинформ» Рушана Ибраева высказала мысль, что частные тематические лагеря, работающие в республике, выигрывают у государственных в части подготовки вожатых и привлекательности программ для детей. Их опыт мог бы быть полезен при пересмотре содержания летнего отдыха детей в бюджетных лагерях. Кроме того, именные электронные сертификаты на отдых и оздоровление своих детей, которые вводятся в республике для работающих здесь родителей, должны предоставлять возможность оплачивать ими отдых в лагере любой формы собственности и типа отдыха. Например, сейчас отдых детей в тематических частных лагерях родителям не компенсируется, в списке присутствуют только государственные санатории и оздоровительные лагеря.

Эксперт Общественной палаты Башкортостана Нина Филиппова считает, что в вопросах летнего отдыха детей не хватает системного подхода и межведомственного взаимодействия. Она предложила создать специальное ведомство, например, агентство по развитию детского отдыха Республики Башкортостан, которое бы взяло на себя интеграцию всех этих вопросов.

Председатель общественной палаты РБ Ольга Панчихина сообщила, что по итогам мониторинга будут представлены рекомендации министерству образования и министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, администрациям муниципальных районов и городских округов, а также вузам в части разработки программы по обучению вожатых и воспитателей для детских оздоровительных лагерей.