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16 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе издана памятка для голосования на выборах для незрячих

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых издала «Памятку о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года». Издание выполнено рельефно-точечным шрифтом (по Л. Брайлю) для незрячих. Тираж в 110 экземпляров напечатан по заказу Центральной избирательной комиссии республики.

В памятке изложен основной порядок голосования избирателей на избирательных участках. Даны разъяснения по поводу порядка голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения. Отдельно описана процедура голосования по месту нахождения, в том числе и на дому.

В брошюре определены сроки включения в списки избирателей по месту нахождения и голосования избирателей с особыми потребностями здоровья. Издание данной памятки является реализацией конституционного права каждого гражданина республики, которое закреплено в Конституции Республики Башкортостан (статья 19): «Равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Никто не может нести ущерб вследствие своей инвалидности».

Избирательное право граждан нашей республики закреплено в статье 33 документа: «Гражданам в соответствии с федеральным законом и законом Республики Башкортостан, обеспечивается право избирать и быть избранными в органы государственной власти Республики Башкортостан и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах».

На сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан приведен перечень избирательных участков﻿ для голосования избирателей — инвалидов по зрению с использованием специальных трафаретов и информационных материалов.

Теги: выборы
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