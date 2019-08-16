Фото: Валерий Шахов В Башкирии лучшие рисунки конкурса «Все на выборы» вывесили в городах и районах Фото: Валерий Шахов

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.[/prefix]128 детей и взрослых стали участникам конкурса Центризбиркома Башкирии «Все на выборы». В ведомство за месяц поступило более 150 работ. Большую заинтересованность проявили жители Янаульского района (30 плакатов), Салавата (25), Демского района города Уфы (22), Орджоникидзевского района столицы республики (15). В конкурсе также приняли участие жители Зианчуринского, Давлекановского, Белебеевского, Чекмагушевского, Караидельского, Салаватского, Ишимбайского и Дуванского районов, Стерлитамака, Нефтекамска и Сибая.

Лучшие рисунки сегодня повесили по городам и районам, чтобы избиратели пришли на участок 8 сентября 2019 года и проголосовали за понравившегося кандидата на пост главы Республики Башкортостан и депутатов. По данным ЦИК РБ, призовые места заняли 62 работы жителей Башкирии в различных возрастных категориях: до 14 лет, участники от 14 до 18 лет и взрослые «от 18 и старше». Одним из победителей стал 49-летний уфимец, председатель Совета отцов Кировского района Уфы Азамат Юлбарисов. Мужчина с первого класса увлекается живописью и в основном рисует пейзажи. А в конкурсе ему предложил участвовать друг из администрации района.

Фото: Валерий Шахов

«Мы хотели как-то связать тему выборов и праздник 100-летия образования Республики Башкортостан, поэтому выбрали слоган «Голосуй на все 100», — поделился с агентством «Башинформ» Азамат Юлбарисов.

Уфимец признался, что сам на выборы обязательно пойдет и уже знает, за кого отдаст свой голос.

13-летний Булат Ситдиков из села Чекмагуш вместе с педагогом местной художественной школы Айгуль Кудрявцевой неделю вынашивал идею рисунка. А участвовать в конкурсе «Все на выборы» его уговорила мама. И не зря – восьмиклассник занял второе место.

«Мой сын и танцует, и рисует. В этом он в папу пошел. Булат целыми днями готов рисовать», — рассказывает Гульзия Ситдикова.

Фото: Валерий Шахов

В ЦИК РБ назвали имена всех призеров конкурса:

В категории «Участники до 14 лет»

первое место Камила Халилова (Салават);

второе место – Милана Дорминдонтова (Уфа);

третье место – Софья Фахретдинова (Салават);

В категории «Участники от 14 до 18 лет»

первое место – Артур Гарипов (Уфа);

второе место – Булат Ситдиков (Чекмагушевский район);

третье место – Александр Окулов (Салават);

В категории «Участники от 18 лет и старше»

первое место – Азамат Юлбарисов (Уфа);

второе место – Валентина Амерханова (Янаульский район);

третье место – Ольга Булатова (Дуванский район).