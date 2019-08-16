Фото: БСТ В 70 км от Уфы сельские жители уже много лет живут без питьевой воды Фото: БСТ

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Старошареево Кармаскалинского района более 500 жителей вынуждены ездить за питьевой водой за 50 км от дома. Такая история продолжается много лет, местные чиновники и представители районной администрации самостоятельно решить проблему не могут.

«Накладно очень, каждый день на заправку надо. Там еще очередь, тоже машины стоят: подъезжаешь, где-то 5-6 автомобилей», — цитирует БСТ слова местного жителя Рината Мулюкова.

В деревне проживает много пенсионеров, некоторые из них с трудом добираются до ближайшего источника чистой воды. В Старошареево есть семь скважин с водой, но и без профессионального взгляда и лабораторных исследований видно, что пить ее опасно. Селяне многократно обращались в сельсовет и муниципалитет. Ответ один — дорого.

«Очень большие средства нужны. По грубым подсчетам, 1 км больше миллиона рублей стоит, это не только для сельсовета проблема, даже в районной администрации этот вопрос прорабатывали», — объясняет глава Сахаевского сельсовета Ришат Хуснутдинов.

По подсчетам администрации Кармаскалинского района, для водопровода в Старошареево потребуется порядка 20 млн рублей. Местный бюджет такими средствами не обладает. По словам главного районного архитектора, чиновники уже обратились в соответствующие министерства о включении в программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Комплексное развитие сельских территорий». Если эти проекты утвердят, то в селе, которое находится в 70 км от Уфы, начнут прокладывать заветный путь к питьевой воде в 2020 году.