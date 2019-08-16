Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.89 ↑

EUR 73.45 ↓

16 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В 70 км от Уфы сельские жители уже много лет живут без питьевой воды

ОБЩЕСТВО
Фото: БСТ

В 70 км от Уфы сельские жители уже много лет живут без питьевой воды Фото: БСТ

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Старошареево Кармаскалинского района более 500 жителей вынуждены ездить за питьевой водой за 50 км от дома. Такая история продолжается много лет, местные чиновники и представители районной администрации самостоятельно решить проблему не могут.

«Накладно очень, каждый день на заправку надо. Там еще очередь, тоже машины стоят: подъезжаешь, где-то 5-6 автомобилей», — цитирует БСТ слова местного жителя Рината Мулюкова.

В деревне проживает много пенсионеров, некоторые из них с трудом добираются до ближайшего источника чистой воды. В Старошареево есть семь скважин с водой, но и без профессионального взгляда и лабораторных исследований видно, что пить ее опасно. Селяне многократно обращались в сельсовет и муниципалитет. Ответ один — дорого.

«Очень большие средства нужны. По грубым подсчетам, 1 км больше миллиона рублей стоит, это не только для сельсовета проблема, даже в районной администрации этот вопрос прорабатывали», — объясняет глава Сахаевского сельсовета Ришат Хуснутдинов.

По подсчетам администрации Кармаскалинского района, для водопровода в Старошареево потребуется порядка 20 млн рублей. Местный бюджет такими средствами не обладает. По словам главного районного архитектора, чиновники уже обратились в соответствующие министерства о включении в программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Комплексное развитие сельских территорий». Если эти проекты утвердят, то в селе, которое находится в 70 км от Уфы, начнут прокладывать заветный путь к питьевой воде в 2020 году.

Теги: водопровод, водоснабжение, Кармаскалинский район
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Экс-дознавательница в положении? Адвокат бывшего полицейского прокомментировал слухи
В Кировском районном суде Уфы 15 августа прошло очередное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Как сообщалось ранее, в зал
Житель Башкирии обвиняется в жестоком убийстве знакомого на железной дороге
Магнитогорский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Башкортостана. Мужчина обвиняется в
В суде Уфы собрались все участники дела об изнасиловании экс-дознавательницы
В Кировском районном суде Уфы 15 августа проходит заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. В зале суда собрались все участники
Башкортостан поддержит башкир Татарстана в изучении родного языка
Республика Башкортостан поддержит башкир Татарстана в изучении башкирского языка. Этот вопрос особенно беспокоит почти 6 тысяч наших соотечественников, к
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть