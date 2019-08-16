Фото: Ксения Калинина ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе Госавтоинспекция 16 августа проведет массовые проверки водителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.

Мероприятия проводятся для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.