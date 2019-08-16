ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых проверках
ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина
УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе Госавтоинспекция 16 августа проведет массовые проверки водителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.
Мероприятия проводятся для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.