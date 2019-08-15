Фото: Нацмузей РБ В Башкирии торжественно отметят 120-летие легендарного генерала Шаймуратова Фото: Нацмузей РБ

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 15 августа, исполнилось 120 лет со дня рождения дипломата, разведчика и легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской кавалерийской дивизии) Минигали Шаймуратова. В связи с юбилеем в республике будут проведены торжественные мероприятия. Соответствующий указ подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Документом предписано правительству республики образовать организационный комитет и обеспечить разработку и утверждение плана юбилейных мероприятий.

110-летие со дня рождения генерала Шаймуратова основные юбилейные торжества проходили на его родине — в селе Шаймуратово Кармаскалинского района. Тогда официальные лица, члены правительства республики, родственники генерала Шаймуратова, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе, воины 112-й Башкавдивизии, при участии общественности района, представителей СМИ, возложили цветы к бюсту Минигали Шаймуратова, посадили деревья во дворе школы в честь памятной даты, посетили музей Шаймуратова в средней общеобразовательной школе, носящей его имя. Прошла военно-историческая реконструкция «Боевое крещение 112-й Башкавдивизии. Сентябрь 1942 года». В фойе сельского Дома культуры разместилась фотовыставка «От Агидели до Эльбы» Республиканского музея Боевой Славы и выставка книжных изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди РБ «Жизнь, ставшая легендой».

К 115-летию со дня рождения генерала Шаймуратова агентство «Башинформ» подготовило подробный материал о его жизненном пути и военных подвигах.

Сегодня в Национальном музее республики открылась юбилейная выставка с экспозицией архивных фотоматериалов и документов.