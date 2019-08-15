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В Башкирии с начала года родилось семь троен и 244 двойни

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала года родилось семь троен и 244 двойни Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала 2019 года в Башкирии зарегистрировано 244 двойни и семь троен. Об этом сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции. К примеру, в Сибае накануне в местном отделе ЗАГС супруги Кудияровы получили два свидетельства о рождении дочек. Это уже шестая двойня в городе за текущий год.

«Мы поженились в 2011 году, поэтому наши девочки очень долгожданные. Еще в самом начале нашей семейной жизни мечтали с мужем, что если у нас родится дочка, то назовем ее Екатериной. Когда узнали, что будут две девочки, по поведению старшей в животе мы сразу дали ей имя Маргарита, а когда они появились на свет, долго спорили о том, как назвать вторую. И тут вспомнили, что мечтали-то о Екатерине. Вот так и назвали своих крошек!» — поделилась мама Юлия Кудиярова.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в начале августа глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников лично приехал поздравить родителей и новорожденных тройняшек Исламовых.

Теги: рождаемость, ЗАГС, двойня, тройня
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