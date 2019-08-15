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«Поумнели» до интернета вещей: новые технологии изменят жизнь в городах Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: bigstock

«Поумнели» до интернета вещей: новые технологии изменят жизнь в городах Башкирии Фото: bigstock

УФА, 15 авг 2019.

МТС сообщила о расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Башкортостана. Сразу в одиннадцати городах республики МТС развернула инфраструктуру для работы перспективных технологий интернета вещей.

В зону покрытия NB-IoT наравне с Уфой МТС включила ключевые промышленные центры Башкирии – города Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы. Всего новые технологии стали доступны в 12 крупнейших городах республики. Сеть МТС на основе новой технологии NB-IoT обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств, позволит в Башкирии внедрять решения «умного города», а бизнесу Башкортостана существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства обладают исключительной автономностью: они способны до десяти лет без подзарядки функционировать в самых сложных условиях прохождения сигнала.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города. Сеть NB-IoT МТС обеспечивает быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

«Промышленность городов внедряет инновационные цифровые решения, интернет вещей становится весомым конкурентным преимуществом: ведь это точные прогнозы, экономия ресурсов и автоматизация процессов. На базе первой в регионе сети в новом стандарте NB-IoT мы готовим к реализации пилотные проекты вместе с десятками компаний и тестируем решения для умного города. Сегодня у нас есть все необходимое, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков коммерческих продуктов и услуг интернета вещей в Башкортостане», – рассказал директор филиала МТС в Башкорстостане Егор Фисюк.

Запуск сети в Республике Башкортостан – часть большой федеральной программы, в рамках которой МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT в крупных городах России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами.

Теги: мтс
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