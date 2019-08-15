Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии спасатели освободили застрявшую в железном заборе корову Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецке 14 августа в железном заборе застряла корова. Животное не смогло самостоятельно выбраться из «капкана». Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. При помощи гидравлического инструмента они освободили из прутьев забора корову.

Операция продолжалась около пяти минут. Животное не пострадало.