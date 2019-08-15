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15 августа Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкортостана

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественный деятель, предприниматель, блогер Артур Идельбаев по собственному желанию покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкортостана. Информацию об этом агентству «Башинформ» подтвердили в Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Сам Идельбаев от комментариев отказался.

Центр развития туризма Башкортостана продолжает функционировать. Информации о том, кто возглавит ведомство, пока нет.

Напомним, Артур Идельбаев был назначен на должность в феврале 2019 года. В его планах были работа по созданию крупных объектов притяжения туристов, создание благоприятной среды для туристов, объединение усилий всех министерств и ведомств в работе по привлечению туристов в республику.

Теги: увольнения, туризм
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