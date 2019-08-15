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В Башкирии выпустили календарь учителя для пятидневной учебной недели

ОБЩЕСТВО
Фото: Институт развития образования РБ

В Башкирии выпустили календарь учителя для пятидневной учебной недели Фото: Институт развития образования РБ

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Институт развития образования Башкирии опубликовал рекомендованный календарь учителя для пятидневной учебной недели на предстоящий год (2019/2020). Специалисты отметили, что в наступающем учебном году первоклассники будут получать знания 33 недели, ученики со второго по восьмой классы — 35 недель, с девятого по 11-й – 34 недели.

Осенние каникулы в школах, где учебный процесс выстроен по четвертям, начнутся 28 октября и продлятся восемь дней. Зимние стартуют 30 декабря и закончатся 12 января 2020 года. Весенние каникулы рекомендовано провести с 23 по 30 марта. В итоге первоклассники отдохнут 135 дней, 2-8 классы – 122 дня, а 9-11 классы – 135 дней (без учета ГИА).

Помимо этого школьники и педагоги, как и все остальные жители Башкирии, отдохнут в государственные праздники:

11 октября – День Республики Башкортостан

4 ноября – День народного единства

1 января – Новый год

7 января – Рождество Христово

23 февраля – День защитника Отечества

8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник Весны и Труда

9 мая – День Победы

24 мая – Ураза-байрам

12 июня – День России

31 июля – Курбан-байрам.

Теги: календарь
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