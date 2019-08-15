Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.20 ↓

EUR 72.90 ↑

15 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-дознавательница в положении? Адвокат бывшего полицейского прокомментировал слухи

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районном суде Уфы 15 августа прошло очередное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Как сообщалось ранее, в зале суда присутствовали стороны обвинения и защиты. После того, как участники процесса покинули зал заседаний, адвокат Эдуарда Матвеева — одного из обвиняемых в групповом изнасиловании — Рустам Ибрагимов ответил на вопрос журналиста по поводу предполагаемого интересного положения потерпевшей. Дело в том, что заседания суда периодически переносятся из-за плохого самочувствия девушки, поэтому поползли слухи о ее возможной беременности.

«Надо посмотреть на этого человека… Я вот смотрю на прошлом заседании на нее и у меня вообще возникли сомнения, что это она. Сейчас более-менее, прическа изменилась, можно сказать, узнаю. Ну, бледность какая-то есть, уж интимные подробности озвучивать не буду. Они сами озвучивают: «Нам сегодня плохо, мы пошли». Думаю, разберутся, — сказал юрист. — Про положение – нет. Мне просто не нравится, что с ней нет нормального человека рядом. Они просто как бы накручивают ее, должна быть другая политика для того, чтобы ее психологическое состояние привести в норму».

Также он подтвердил, что от экс-дознавательницы имеется гражданский иск на общую сумму в 100 млн рублей со всех трех обвиняемых.

«Гражданский иск подтвердили, полушепотом, по секрету сообщили – 100 млн рублей со всех. Это давно уже было известно, это лукавили, что было неизвестно. С этим гражданским иском ознакомили нас давно», — заявил адвокат.

Юрист отметил, что поступило очередное ходатайство о переносе заседания. Следующее слушание состоится 22 августа в 15.00 часов. Также он «предположил», что процесс может затянуться на год-полтора.

«Смотря как дело пойдет. У нас нет желания затягивать процесс. В принципе, хотелось бы, чтобы истина восторжествовала. Думаем, что так и будет», — сказал адвокат.

Адвокат Павла Яромчука — еще одного обвиняемого экс-полицейского — Наиль Багаутдинов рассказал, что сегодня потерпевшая дала свои показания. Гособвинитель задал ей порядка 80 уточняющих вопросов.

«После этого пришло время допрашивать адвокату потерпевшей, но поскольку начался обед, она попросила отложить до следующего судебного заседания. На следующем заседании свои вопросы задаст адвокат потерпевшей, и мы надеемся, что адвокаты тоже приступят к допросу потерпевшей. У каждого адвоката около ста вопросов заготовлено. Какие-то дополнительные вопросы возникли сегодня в связи с показаниями», — сообщил юрист.

Теги: суд, полиция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Гафурийском районе Башкирии из-за затяжных ливней утонули 15 коров
В Гафурийском районе Башкортостана рядом с селом Юлуково с начала августа на реке Зилим утонули 15 коров. Как сообщается в местных пабликах в соцсетях,
В Башкирии во встречном ДТП погибла 30-летняя женщина, ее 4-летний сын госпитализирован
В Стерлитамакском районе Башкирии накануне днем на трассе Стерлитамак - Салават столкнулись встречные «ВАЗ-2114», под управлением 33-летнего жителя Стер
Жителям Башкирии будут компенсировать стоимость газификации жилья
Жителям Башкирии будут выдавать сертификаты на газификацию жилища. Соответствующий указ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров, документ опубликован
Журналистов Башкирии приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «СМИротворец»
XI Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений принимае
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть