Экс-дознавательница в положении? Адвокат бывшего полицейского прокомментировал слухи

Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина







Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районном суде Уфы 15 августа прошло очередное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Как сообщалось ранее, в зале суда присутствовали стороны обвинения и защиты. После того, как участники процесса покинули зал заседаний, адвокат Эдуарда Матвеева — одного из обвиняемых в групповом изнасиловании — Рустам Ибрагимов ответил на вопрос журналиста по поводу предполагаемого интересного положения потерпевшей. Дело в том, что заседания суда периодически переносятся из-за плохого самочувствия девушки, поэтому поползли слухи о ее возможной беременности.

«Надо посмотреть на этого человека… Я вот смотрю на прошлом заседании на нее и у меня вообще возникли сомнения, что это она. Сейчас более-менее, прическа изменилась, можно сказать, узнаю. Ну, бледность какая-то есть, уж интимные подробности озвучивать не буду. Они сами озвучивают: «Нам сегодня плохо, мы пошли». Думаю, разберутся, — сказал юрист. — Про положение – нет. Мне просто не нравится, что с ней нет нормального человека рядом. Они просто как бы накручивают ее, должна быть другая политика для того, чтобы ее психологическое состояние привести в норму».

Также он подтвердил, что от экс-дознавательницы имеется гражданский иск на общую сумму в 100 млн рублей со всех трех обвиняемых.

«Гражданский иск подтвердили, полушепотом, по секрету сообщили – 100 млн рублей со всех. Это давно уже было известно, это лукавили, что было неизвестно. С этим гражданским иском ознакомили нас давно», — заявил адвокат.

Юрист отметил, что поступило очередное ходатайство о переносе заседания. Следующее слушание состоится 22 августа в 15.00 часов. Также он «предположил», что процесс может затянуться на год-полтора.

«Смотря как дело пойдет. У нас нет желания затягивать процесс. В принципе, хотелось бы, чтобы истина восторжествовала. Думаем, что так и будет», — сказал адвокат.

Адвокат Павла Яромчука — еще одного обвиняемого экс-полицейского — Наиль Багаутдинов рассказал, что сегодня потерпевшая дала свои показания. Гособвинитель задал ей порядка 80 уточняющих вопросов.

«После этого пришло время допрашивать адвокату потерпевшей, но поскольку начался обед, она попросила отложить до следующего судебного заседания. На следующем заседании свои вопросы задаст адвокат потерпевшей, и мы надеемся, что адвокаты тоже приступят к допросу потерпевшей. У каждого адвоката около ста вопросов заготовлено. Какие-то дополнительные вопросы возникли сегодня в связи с показаниями», — сообщил юрист.