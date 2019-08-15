Получившие облучение жители Башкирии могут претендовать на две недели допотдыха

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии жители, получившие дозу облучения при ликвидации радиационных аварий, могут претендовать на дополнительные две недели отдыха.

Соответствующий приказ Министерства семьи и социальной защиты населения Башкирии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, гражданам, подвергшимся радиацинному облучению из-за техногенных аварий и катастроф, при испытаниях ядерного и термоядерного оружия, дополнительно предоставляется оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней.

На дополнительный отпуск претендуют: получившие и перенесшие лучевую болезнь из-за воздействия радиации, ликвидаторы, инвалиды, получившие увечья из-за аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, работавшие над объектом «Укрытие» в 1988-1990 годах, эвакуированные из зоны отчуждения и зоны отселения. Льготой могут воспользоваться и пострадавшие при аварии на «Маяке», испытатели ядерного и термоядерного оружия, а также жители населенных пунктов, оказавшихся в зоне воздействия радиации при испытаниях на Семипалатинском полигоне.

Подробный список приводится в документе Министерства семьи и социальной защиты населения Башкирии.