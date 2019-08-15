Фото: ИА «Башинформ» Четыре рейса не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Четыре рейса не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана, сообщает пресс-служба уфимского авиаузла. Авиакомпаниям «Ред вингз» (Даламан — Уфа), «Смартавиа» (Санкт-Петербург — Уфа), «Победа» (Москва — Уфа), «Ютэйр» (Нижневартовск — Уфа) метеоминимумы не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы в Челябинск, Нижнекамск и Казань.

Из-за позднего прибытия самолета в Уфе задержано три рейса: в Москву, Санкт-Петербург и Даламан. Все требования авиационных правил в отношении пассажиров выполняются в полном объёме.

Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются согласно центрального расписания.