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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Завершились поиски 6-летнего жителя Башкирии, потерявшегося в ущелье Адыр-Суу

ОБЩЕСТВО
Фото: 07.mchs.gov.ru

Завершились поиски 6-летнего жителя Башкирии, потерявшегося в ущелье Адыр-Суу Фото: 07.mchs.gov.ru

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Суу накануне днем потерялся 6-летний житель Башкирии. В пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской республике сообщили, что на поиски мальчика привлекался один спасатель и одна единица техники Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также десять спасателей и две спецтехники отряда Центроспас. К розыску ребенка были привлечены 46 полицейских ОМВД России по Эльбрусскому району, в том числе кинологический расчет, а также 20 родственников и добровольцев.

Поиски завершились благополучно: через несколько часов маленького жителя Башкирии нашли живым и невредимым в районе альплагеря Уллу-Тау. Медицинская помощь ребенку не требовалась.

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах», — обратились к гостям и жителям республики в ведомстве.

Теги: поиск пропавших, МЧС
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