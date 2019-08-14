В селе Архангельское идет реконструкция парка Победы

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в рамках своей рабочей поездки по Архангельскому району Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции парка Победы в районном центре. Глава района Ильшат Аминев рассказал, что работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма реконструкции оценивается в 4,6 млн рублей. Здесь уже установлены бюсты Героев Советского Союза – выходцев из этого района. Это маршал авиации Иван Иванович Пстыго, генерал-майор Иван Александрович Киселев, полковники Тимофей Александрович Саевич и Иван Алексеевич Антипин. А всего более шести тысяч воинов из Архангельского района награждены орденами и медалями за свои подвиги на фронтах Великой Отечественной войны.

В парке демонтирована старая тротуарная плитка, забор. Частично установлен новый забор. Ведется укладка тротуарной плитки. После завершения всех работ парк Победы в селе Архангельское примет совершенно иной облик и станет одним из любимых мест отдыха местных жителей.