Фото: bashinform.ru БГПУ принял на бюджетные места 1171 бакалавров и специалистов Фото: bashinform.ru

УФА, 15 авг 2019.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы подвел итоги зачисления абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Вуз принял 1171 первокурсников, их средний балл ЕГЭ составил 68,8, – сообщили в ректорате вуза.

Также в БГПУ подвели итоги кампании по поощрению наиболее успешных абитуриентов повышенной стипендией. В июле университет сообщил об учреждении повышенной стипендии для абитуриентов, набравших суммарно 250 и более баллов по результатам трех ЕГЭ, либо получивших 95 баллов и выше по результатам одного из ЕГЭ. Каждый из высокобалльников, зачисленный на бюджетное отделение, в течение первого семестра будет получать специальную стипендию в размере 10 тыс. рублей ежемесячно.

Сейчас стало известно, что эта стипендия будет назначена 28 первокурсникам, абсолютное большинство из них (24 человека) – студенты Института филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ. 18 первокурсников получили повышенные стипендии по сумме баллов трех ЕГЭ, 10 человек – по результату одного из экзаменов.

Также в БГПУ действует другая поощрительная программа для абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ. Это скидка для тех, кто поступает на коммерческих началах. Для тех, у кого сумма по трем ЕГЭ равна 210 – 220 баллам, скидка составит 10%, за 221 – 230 баллов она составит 20%, за 231 – 240 баллов – 30%, за 241 – 250 баллов – 40%. Абитуриенты, набравшие по результатам ЕГЭ сумму от 251 балла, могут рассчитывать на скидку в 50% от стоимости обучения по договору на образовательные услуги.

Прием документов на коммерческое обучение очной и очно-заочной формы продолжается до 26 августа.