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14 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в сквере 50-летия Победы установили памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 14 августа, в Уфе в сквере 50-летия Победы установили памятник героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф.

Инициатором установки памятника является местная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», которая отстаивает интересы и права чернобыльцев. Большую помощь в создании и установке памятника оказал меценат Артур Хазигалеев. Скульптура выполнена из бронзы, автор — заслуженный художник Республики Башкортостан Ханиф Хабибрахманов.

Каменная композиция символизирует память и уважение к подвигу башкортостанцев — ликвидаторов последствий радиационных аварий. В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие больше 10 тысяч человек из нашей республики.

На открытие памятника прилетел из Москвы президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль России» Вячеслав Гришин.

Также сегодня в Конгресс-холле «Торатау» Министерство семьи, труда и социальной защиты населения организовало круглый стол на тему социальной поддержки ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и членов их семей в части медицинского обеспечения и обслуживания. В частности, речь шла о санаторно-курортном лечении, пособиях и выплатах гражданам и ликвидаторам ЧАЭС, проблемах взаимодействия этой категории граждан с органами власти. На вопросы отвечали представители Министерства труда, регионального Министерства здравоохранения, военных госпиталей, Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике.

Сегодня же в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России» Вячеславом Гришиным. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.

Теги: Чернобыль, память
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