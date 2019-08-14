Радий Хабиров: Башкортостан ответственен за развитие башкирской нации в других регионах

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Оренбургской области может вновь открыться Представительство Республики Башкортостан. Об этом в уфимском Конгресс-холле на встрече с представителями башкирской общественности регионов России заявил врио Главы республики Радий Хабиров.

«Представительство республики нужно, мы это не раз обсуждали. У нас довольно тесные экономические контакты, многие оренбургские предприниматели работают в Зауралье. Поручение Правительству республики я дам», — отметил Радий Хабиров.

Пермские и свердловские башкиры попросили поддержки в открытии Торговых домов «Башкортостан». Радий Хабиров поддержал и эту идею.

«По торговому дому тема мне нравится. Я попрошу Госкомитет по предпринимательству и туризму проработать этот вопрос. Надо не только деньги просить, но и самим зарабатывать, а мы окажем необходимую помощь», — считает руководитель региона.

На встрече был поднят актуальный вопрос преподавания башкирского языка в регионах. Этот вопрос волновал всех участников встречи — башкир Республики Татарстан, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, Пермского края. Как отметила модератор встречи — заместитель председателя Госсобрания Эльвира Аиткулова, на сегодняшний день преподавание башкирского языка в Челябинской области ведется в 32 школах, в Оренбургской области — в 12 школах, в Курганской области — в трех школах.

Как сообщил председатель исполкома Оренбургского областного курултая башкир Ягафар Ямансарин, в городе Кувандык Оренбургской области родители подали 120 заявлений на изучение башкирского языка. Нужны учебники и педагоги.

Руководитель региона отметил, что развитию башкирского языка надо уделить самое серьезное внимание, причем не принудительным способом, а постепенно внедряя моду на его применение. Для этого в республике ведется активная работа по созданию современных мобильных приложений по изучению башкирского языка, внедрению новых методик.

Председатель исполкома курултая башкир Пермского края Расиль Мухаматьянов рассказал, что в Пермском крае бытует диалект северных башкир, и приобщать людей к изучению литературного башкирского языка необходимо поэтапно, следовательно, нужна другая программа, другие учебники. Он привел пример, что, если вначале на изучение башкирского языка было подано всего три заявки, то после разъяснительной работы их количество возросло до 70.

«По этому вопросу мы попросим Академию наук. Мы серьезно хотим этим заниматься. Вы — осколки, которые в силу разных причин разлетелись по всей огромной стране. Мы должны понимать, что мы — одна нация», — подчеркнул Радий Хабиров. Он рекомендовал представителям регионов активнее заявляться на гранты.

«Республика Башкортостан — это ваш родной дом, субъект Российской Федерации, который является ответственным за развитие башкирской нации. Работу с нашими соотечественниками, общественными организациями регионов России надо поднимать на новый уровень, нам хочется дать ей новую энергию и новые возможности. Мы начали с увеличения финансирования деятельности общественных организаций. Необходимо усилить работу башкирских историко-культурных центров в субъектах РФ, чтобы они стали точками объединения башкир», — заявил Радий Хабиров.

Завершилась встреча награждением участников встречи Почетными грамотами Республики Башкортостан, благодарственными письмами Главы РБ и общей фотографией на память. Встречи с представителями башкирской общественности регионов России в подобном формате договорились проводить дважды в год.