Более 200 юных добровольцев Башкирии примут участие в Летних волонтёрских играх
Более 200 юных добровольцев Башкирии примут участие в Летних волонтёрских играх Фото: Общественная палата РБ
УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
С 20 по 22 августа 2019 года в Уфимском районе на базе Детского центра «Алые паруса» (с. Чесноковка) впервые пройдут трехдневные Летние волонтёрские игры. Мероприятие организует Общественный фонд развития города в рамках проекта «3D» — волонтёры «малых дел» при поддержке Фонда президентских грантов.
Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии, в заезде примут участие 210 ребят в возрасте от 12 до 18 лет — активных участников проекта из 21 муниципального образования республики. С марта по июль 2019 года, в рамках основного этапа проекта — Марафона «малых дел» волонтёрские отряды работали по трём основным направлениям:
- взяли под индивидуальное шефство 210 жителей республики, нуждающихся в поддержке
- организовали 324 мероприятия для более чем 12 тысяч человек, в том числе культурные, просветительские и благотворительные.
- провели 118 акций по благоустройству территории.
Участников Летних волонтёрских игр ожидает насыщенная программа: тематические мастер-классы от лидеров некоммерческого сектора, командные игры, презентация деятельности волонтёрских отрядов в рамках «Аллеи волонтёрских дел», конкурс ораторского мастерства «Рупор волонтёра», презентация реализованных проектов, решение увлекательных кейсов и многое другое.