Фото: Общественная палата РБ Более 200 юных добровольцев Башкирии примут участие в Летних волонтёрских играх Фото: Общественная палата РБ

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 20 по 22 августа 2019 года в Уфимском районе на базе Детского центра «Алые паруса» (с. Чесноковка) впервые пройдут трехдневные Летние волонтёрские игры. Мероприятие организует Общественный фонд развития города в рамках проекта «3D» — волонтёры «малых дел» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии, в заезде примут участие 210 ребят в возрасте от 12 до 18 лет — активных участников проекта из 21 муниципального образования республики. С марта по июль 2019 года, в рамках основного этапа проекта — Марафона «малых дел» волонтёрские отряды работали по трём основным направлениям:

взяли под индивидуальное шефство 210 жителей республики, нуждающихся в поддержке

организовали 324 мероприятия для более чем 12 тысяч человек, в том числе культурные, просветительские и благотворительные.

провели 118 акций по благоустройству территории.

Так, участники волонтёрского отряда «Доброта» из Зианчуринского района взяли шефство над пожилыми людьми и регулярно навещают своих подопечных, помогая им по хозяйству: провести уборку в доме, принести воду, навести порядок во дворе, покрасить забор, вскопать огород, посадить картошку. Ребята из волонтёрского отряда «Школа лидера» (г. Дюртюли) стали добрыми друзьями и наставниками для воспитанников социального приюта и организовывали для них тематические акции и мероприятия. Добровольцы команды «Белая река» из Кумертау помогли организовать и провести V Юбилейный семейный интеграционный слёт «Букет ромашек». Участники команды «Волонтёры школы» из Нуримановского района провели для жителей села Павловка тематическое мероприятие, посвящённое Всемирному дню соседей. Волонтёрский отряд «Открытое сердце» (г. Октябрьский) разрисовали красочными подсолнухами гаражи и детскую игровую площадку около Реабилитационного центра «Радуга». Ребята из волонтёрского отряда «Тимуровцы» (с. Кандры Туймазинский район) посадили 150 саженцев сосны на северном берегу озера Кандрыкуль в рамках акции «Марш парков». Итоги Марафона «малых дел» будут подведены в рамках Летних волонтёрских игр, где состоится награждение команд-лидеров, которые были самыми активными и совершили наиболее значимые дела.

Участников Летних волонтёрских игр ожидает насыщенная программа: тематические мастер-классы от лидеров некоммерческого сектора, командные игры, презентация деятельности волонтёрских отрядов в рамках «Аллеи волонтёрских дел», конкурс ораторского мастерства «Рупор волонтёра», презентация реализованных проектов, решение увлекательных кейсов и многое другое.