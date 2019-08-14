Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе на улице Авроры сняли ограничение движения транспорта Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предприятие «Уфимские инженерные сети» завершило реконструкцию тепломагистрали по улице Авроры в Кировском районе Уфы. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной администрации, основные работы были завершены строго по графику.

«Реконструкция сети на данном участке была необходима: в последние годы из-за активного строительства в микрорайоне нагрузка на теплосети постоянно увеличивается, имеющихся мощностей уже не хватает. Было принято решение увеличить диаметр труб. Для монтажа использовалась спецтехника – автокраны», — пояснили в ведомстве.

Общая протяжённость участка, где проводились работы по реконструкции сети, составила 160 метров. Сейчас на проезжей части восстановили асфальтовое покрытие, установили бордюрные камни. Движение транспорта по улице полностью открыто.

Как сообщало агентство «Башинформ», участок дороги по улице Авроры был закрыт с 13 мая по 12 августа этого года.