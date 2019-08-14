Фото: Валерий Шахов В Уфе у железнодорожного вокзала изменится схема движения транспорта и закроется парковка Фото: Валерий Шахов

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ведутся работы по реконструкции железнодорожного вокзала. В связи с этим с 15 августа по 30 ноября закроется автомобильная парковка, которая расположена на привокзальной площади. Здесь уже демонтированы соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, будет изменена схема движения транспорта по улице Вокзальной — на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до остановки «Железнодорожный вокзал».

«Просим с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения, приносим извинения за возможные неудобства и рекомендуем заранее планировать маршрут своего движения», — обратились к гражданам и гостям города в администрации Уфы.