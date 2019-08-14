Башкирский мед признан самым вкусным в России - опрос

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России. Об этом сообщают специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, которые провели опрос к празднику Медовый Спас. Православные верующие отмечают его 14 августа.

За башкирский мед отдали свой голос 28,71% респондентов. Второе место в рейтинге занял крымский мед — за него проголосовали 19,8%. «Бронзу» за звание самого вкусного меда страны завоевал алтайский сладкий продукт — он набрал 14,84% голосов.

Бренд «Башкирский мед» зарегистрирован в Федеральном таможенном реестре как объект интеллектуальной собственности. Таким образом Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии в 2016 году начал борьбу с контрафактной продукцией.

Башкирия поставляет мед в Китай, Финляндию, его отправляют в космос для питания обитателей международной космической станции.