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В Уфе водителя-заику сотрудники ГИБДД принимают за наркомана

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе водителя-заику сотрудники ГИБДД принимают за наркомана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе водителя-курьера уволили за то, что он сорвал доставку пиццы. Дело в том, что молодой человек сильно заикается – его в детстве напугала корова, сообщает портал Mash. Уфимца часто останавливают сотрудники ГИБДД, которые, слыша невнятную речь, отправляют водителя провериться на наркотики — из-за этого у него периодически срываются заказы и возникают проблемы на работе.

У молодого человека при себе имеется справка о недуге, но и она не спасает от медосвидетельствования, когда мужчина находится за рулем автомобиля. По словам уфимца, за этот год его два раза возили на обследование, но никаких наркотиков в крови обнаружено не было.

Молодой человек, уже порядком уставший от такой ситуации, планирует попасть на личный прием к руководству местного ГИБДД, чтобы попытаться решить свою проблему.

Теги: ГИБДД, болезни
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