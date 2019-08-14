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14 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия получит 184 млн федеральных средств на модернизацию очистных сооружений

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Федеральный фонд ЖКХ одобрил заявку Башкирии на модернизацию очистных сооружений в Ишимбае. Об этом врио главы республики Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальных сетях. В частности, регион в ближайшее время получит 184 млн федеральных средств.

«Спасибо за хорошую работу коллегам из Министерства ЖКХ Башкортостана, и еще раз всем напомню — мы явно много ранее недобирали федеральных средств. Нам надо заявляться чаще и на более значительные суммы», — отметил руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, у Башкирии есть защищенные проекты перед центром, есть команда, которая грамотно работает с документами.

«Позиция «брать из Москвы деньги не будем, потом за них надо отчитываться» — меня не устраивает», — ответил врио.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что республика дополнительно получит деньги из федерального бюджета на покупку спецтехники для тушения лесных пожаров. Средства будут выделены в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология», разработанного по указу Президента России Владимира Путина.

Теги: ЖКХ, очистные сооружения
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