Фото: Олег Яровиков В Башкирии камеры на дорогах зарегистрировали за выходные более 15 тысяч нарушений ПДД Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии за праздничные выходные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД зарегистрировали 15,5 тысячи нарушений. Из них подавляющее большинство — это нарушение скоростного режима. По данным фактам вынесено 43 066 постановлений, на обработке находится 26 883 фото.

«Из 57 федеральных комплексов фотоматериалы о превышениях скорости поступают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений РБ со всех 57 приборов», — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству и добавили, что с 1 июля комплексами было зафиксировано 69 949 нарушений.