В деревне Новочишма Архангельского района появится новый ФАП

Фото: Олег Яровиков, автор













Фото: Олег Яровиков, автор

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Фельдшерско–акушерский пункт в деревне Новочишма Архангельского района был построен 62 года назад и располагается в бревенчатом здании. Глава администрации Архангельского района Ильшат Аминев рассказал руководителю республики Радию Хабирову, что в здании никогда не проводился ремонт, из–за деформации происходит оседание в грунт. Ранее в одном здании с ФАПом находилась школа, которую закрыли. Здание ФАПа отапливается печкой и долго прогревается. По словам фельдшера Эльвиры Галеевой, которая работает здесь 29 лет, зимой до обеда она принимает грудничков и маленьких детей у себя дома, чтобы они не не заболели.

Радий Хабиров сказал, что уже в этом году начнется проектирование здания ФАПа, а в следующем году в деревне Новочишма построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Руководитель республики поинтересовался обеспеченностью района медицинскими кадрами, тем, как идет прием пациентов. Во время общения жители деревни посетовали на отсутствие автобусного сообщения и нормальных дорог, газа, интернета, плохое качество мобильной связи, питание в школах и детсадах. Еда, которую привозит из Чишминского района компания, работающая на аутсорсинге, оставляет желать лучшего и дети отказываются питаться в школах.

Радий Хабиров отметил, что с 1 сентября все школы республики переходят на единое меню, а по поводу обращения родителей на плохое качество еды он отправит представителей контрольного управления, которые проведут проверки. Со 2 сентября из райцентра в деревню начнет ходить один из новых автобусов «Башавтотранса». Будет также рассматриваться обращения по поводу газа и интернета.

Ученица 5 класса Алина Салихова и будущий первоклассник Искандер Гарифуллин попросили руководителя Башкортостана расписаться в их новых дневниках.

Радий Хабиров пожелал им отличной учебы, отличного настроения и оставил свой автограф.

Алина призналась, что не ожидала такого подарка в преддверии нового учебного года.

«Будем с братишкой учиться на одни пятерки, нам теперь нельзя подводить Радия Фаритовича. Будем стараться изо всех сил, а дневники мы сохраним на всю жизнь», — поделилась своими впечатлениями с агентством «Башинформ» Алина Салихова.